Son dakika: Van Gölü, Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet - Son Dakika

Van Gölü, Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet

Van Gölü 'deniz' olarak tescillendi

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, üzerinden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi kapsamında denizlerde sürdürdüğü yoğun ve kesintisiz mücadeledeki tecrübelerini ve sahip olduğu denizcilik kültürünü, Van Gölü'ne taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sahil Güvenlik Komutanlığının Van Gölü'nde konuşlanmasına" ilişkin kararı doğrultusunda bundan sonra gölün güvenliği, sahil güvenlik ekipleri tarafından sağlanacak. Sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeliyle Van Gölü'nde kalıcı şekilde konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı, burada güvenlik hizmeti sağlayacak. Özellikle düzensiz göçle mücadele edecek olan sahil güvenlik, her türlü yasa dışı faaliyetle de etkin şekilde mücadele edilecek.

Van Gölü'nde bu çerçevede kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve sahil güvenlik personelinin katılımıyla hizmete açıldı.

Açılışta yaptığı açıklamasında, Vanlıların tarih boyunca Van Gölü'ne 'deniz' dediğini anımsatan Vali Bilmez, daha önce jandarma ve emniyet teşkilatının Van Gölü'nün güvenliğini sağladığını söyledi. Vali Bilmez, "Zaman zaman göl üzerinde gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerine müdahale etmekte elimizdeki botlar yetersiz kalmaktaydı. Geçen yıl da Van Gölü'nde bir kaza meydana geldi. Yaşanan tekne faciasının ardından gölün durumunu, ilimize gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya arz ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanımızın girişimleri sonucunda Van Gölü'nün seyrüseferini, denizlerde seyrüseferi sağlamakla görevli Sahil Güvenlik Komutanlığının ilimizde ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulmasına karar verildi" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının ana karargahının Van'da olacağını ancak Ahlat'ta ve bazı ilçelerde bot birimlerinin olacağını dile getiren Bilmez, bundan sonra Van Gölü'ndeki seyrüseferin daha güvende olacağını söyledi.

Öte yandan sahil güvenlikle birlikte Van Gölü'nün 'deniz' olarak tescillendiğini kaydeden Bilmez, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmalarının ardından tamamen yerli imkanlarla üretilen İnsansız Cankurtaran Aracı'nın tanıtımı yapıldı. Açılış töreni dua ve kurdele kesimin ardından son buldu.