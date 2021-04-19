Son dakika haberi... Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlatıldı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Edremit ilçesinde bulunan eski fidanlık sahil bandında tonlarca çöp toplandı. Toplanan 10 ton çöp, kamyona yüklenerek, katı atık entegre tesisine götürüldü. Van Gölü sahil bandındaki temizlik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı. Çöpler, geri dönüşüme kazandırılması için katı atık entegre tesisine götürüldü.

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