Son dakika haberi! Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi! Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

22.10.2020 13:52
Son dakika haberi! Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şans olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in bulunduğu Van heyeti, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti. TOKİ tarafından ihalesi tamamlanan, ihale aşamasında olan ve proje safhasında olan yatırımların görüşüldüğü toplantıda; belediyelerin talepleri, millet bahçeleri ve sosyal konut sorunu da TOKİ Başkan Vekili Hakan Akbulut'a iletildi.

"TOKİ, Türkiye için büyük bir şanstır"

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kente dair sorunları ve vatandaşların taleplerini yetkililere iletmek, bunlara çözüm aramak adına en üst düzeyde güçlü bir heyetle Ankara'da ziyaret ve temaslarda bulunduklarını belirtti. Arvas, "Özellikle 90'lı yıllardan itibaren başlayan köylerden kentlere göç hareketinden sonra kentleşme süreci hız kazanmıştır. Bu hızlı gelişme beraberinde konut ihtiyacı sorununu doğurmuştur. Van'da yıllardan beri devam eden konut problemi aynı zamanda ülkemiz içinde geçerlidir. TOKİ; konut üretme, kentsel dönüşüm ve bu alandaki yapısal sorunlarda bütün Türkiye için büyük bir şanstır.

2011 yılında Van ve Erciş'te meydana gelen depremlerde, TOKİ tarafından zor iklim şartlarına rağmen binerce konut bir yıl içinde başarılı bir şekilde tamamlamış vatandaşlarımıza teslim edilmişti. Van ve Erciş'te kurulan yeni yerleşim yerleri sosyal donatıları ile halen örnek yerlerdir" dedi.

"Yeni konut projeleri için TOKİ ile görüştük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde TOKİ marifetiyle yapılacak "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Van'da 2020 yılı için Erciş, Tuşba, Çatak ve Başkale ilçelerinde konut yapılması öngörüldüğünü de hatırlatan Arvas, "Erciş ve Tuşba ilçelerimiz için ihale yapıldı, konutlar için 27-28 Nisan tarihlerinde kuralar çekildi. İnşallah bu ayın sonunda çalışmalar başlayacaktır. Başkale ve Çatak ilçelerimizde talep ve yer sorunu nedeniyle gecikme oldu, ancak kasım ayı sonunda bunlarında ihale edileceği tarafımıza iletildi. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız ve belediyelerimizin talepleri doğrultusunda yeni konut projeleri için TOKİ ile görüştük. 2021 için taleplerimizi ilettik. Valimiz ve belediye başkanlarımız ile birlikte konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. - VAN

Son dakika haberi! Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Van heyetinden TOKİ Başkanlığına ziyaret - Son Dakika


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