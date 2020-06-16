Son dakika haberi... Van'ın kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan...
Son dakika gelişmesine göre Van'ın kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 08:01 Kaynak: AA
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