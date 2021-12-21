Üye Girişi
Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3) - Son Dakika

Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3)

21.12.2021 09:13
Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3)

Son dakika gündem haberi: 347 MAHALLE VE MEZRA YOLU KAPANDI Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 347 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı.

347 MAHALLE VE MEZRA YOLU KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 347 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Yoğun kar nedeniyle Gürpınar'da 95, İpekyolu'nda 6, Muradiye'de 15, Tuşba'da 5, Bahçesaray'da 74, Başkele'de 77, Çaldıran'da 9, Çatak'ta 52, Gevaş'ta 14 olmak üzere toplam 347 mahelle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulurken, karla mücadele ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı.


Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3)
Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3)

kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:04 Çekmeköy'deki zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi
08:44 Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı
08:44 Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü
08:36 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:26 10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı
08:06 Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı
07:59 Ekonomistler kurdaki düşüşü yorumladı: Örtülü faiz ve ekstra enflasyon
07:53 Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı
07:52 Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek
07:00 Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti
Çekmeköy'deki zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi Çekmeköy'deki zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi         
09:04
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 09:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement