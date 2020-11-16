Son dakika haberi | Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
16.11.2020 14:31
Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
VAN merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Van, İstanbul ve Muğla'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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