Son dakika haberi! Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

16.03.2022 17:27
Son dakika haberi! Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından Van merkezli ve Şırnak'ta operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 191 bin 300 TL para (poşete sarılı vaziyette), 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 43 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 3 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerden oluşan bez parçası, 11 adet tam altın, 22 adet cep telefonu, 21 adet sim kart ve 6 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Son dakika haberi! Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

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Şırnak, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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