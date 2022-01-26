Van'da polis ekipleri, çocuklar ve mahalle sakinlerini terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinin Hacıbekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aileleri ve çocukları terörle mücadele hakkında bilgilendiren ekipler, çocuklarla oyun oynadı, çikolata ve meyve suyu ikram etti.