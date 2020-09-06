Son dakika haberi: Van TSO üyeleri için "mobil destek ekibi" kurdu - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, testi pozitif çıkan ve evde izole olan üyeleri için mobil destek ekibi kurdu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde tüm kurumların yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Üyelerinin sorunlarının çözümü için her türlü adımın atıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maske stoklarında sorun yaşandığı dönemlerde ihtiyaç duyan üyelerimize maske temin ettik. Üyelerimizin iş yerlerini ziyaret ederek sorunlarını dinledik, ilgili makamlara ilettik. 'Hastalıkta ve Sağlıkta Her Zaman Bir Aileyiz' diyerek yeni bir hizmeti daha üyelerimize sunuyoruz. Kovid-19 teşhisi konmuş odamız üyeleri için başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında karantina ve tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına 'mobil destek ekibi'ni kurmuş bulunmaktayız. Karantina nedeniyle iş yerlerine gidemeyen ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan üyelerimizin 0534 465 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşmaları durumunda var olan temel ihtiyaçları odamız tarafından karşılanacaktır."