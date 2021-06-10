Son dakika haberi: Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran, AA muhabirine, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırdığını belirten Baran, "Çocuğumu kaçırıp götürdüler. Yıllardır arıyorum, gitmedik yer bırakmadım. Bunlarda vicdan yok. Çocuklarımıza kavuşana kadar kararlılıkla eyleme devam edeceğiz. Buradan çocukları dağda olan diğer ailelere de sesleniyorum, gelin bu mücadeleye katılın, korkmayın." dedi.

2012'de kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar da eyleme katılan aile sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmak istediğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK'dan evlatlarımızı, fidanlarımızı istiyoruz. Kızıma sesleniyorum, beni duyuyorsan kaç gel. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 10 yıldır seni arıyorum. Anneler olarak kararlıyız, evlatlarımızı söke söke alacağız. Bunun için sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız."

Çocukları için gözyaşı döken aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.