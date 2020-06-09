Son dakika haberi... Varank: "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi...
Gelen son dakika haberine göre Varank: "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor.
Varank: "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor."
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:51 Kaynak: AA
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