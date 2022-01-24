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Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı - Son Dakika

Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı

24.01.2022 23:38

- Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı Polonya'nın başkeni Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Polonya havayollarına ait uçak kabin basıncındaki düşüş nedeniyle Almanya'nın Düsseldorf kentine acil iniş yaptı.

- Varşova- Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı

VARŞOVA - Polonya'nın başkeni Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Polonya havayollarına ait uçak kabin basıncındaki düşüş nedeniyle Almanya'nın Düsseldorf kentine acil iniş yaptı.

Polonya'nın başkeni Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Polonya havayolu şirketi LOT'a ait yolcu uçağı, Almanya'nın Düsseldorf kentine acil iniş yaptı. LOT Sözcüsü Krzysztof Mocilski yaptığ açıklamada, uçakta çıkan teknik arıza nedeniyle pilotun uçağı Düsseldorf Havalimanı'na indirdiğini ifade ederek, arızanın nedeninin henüz bilinmediğini aktardı. Mocilski, yolcuları Brüksel'e götürecek yeni uçuş ekibi ayarlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Uçaktaki yolcular arasında bulunan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Robert Biedron uçakta yaşanan panik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, kabin basıncı düşen uçakta oksijen maskelerinin açıldığı görülürken, pilotun yolculara sürekli olarak oksijen maskelerini takmaları uyarısı yaptığı duyuldu. Panik havasının hakim olduğu o anlarda ayrıca bir hostesin, maskesini çıkaran bir yolcuyu uyardığı da görüldü.

Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı
Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı
Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı

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Düsselldorf, Brüksel, Almanya, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı Düsseldorf'a acil iniş yaptı - Son Dakika
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