Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım - Son Dakika

Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım

01.01.2021 08:46
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım, System.String[]

Son dakika haberleri... MUŞ (İHA) – Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında maddi durumları iyi olmayan engelli, dul, şehit yakını ve yetim çocuklara gıda yardımı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında maddi durumları iyi olmayan engelli, dul, şehit yakını ve yetim çocuklara gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Genel Merkezi tarafından Muş'un Varto ilçesine gönderilen gıda kolileri, 300 engelli öğrenci ile 300 hane olmak üzere toplamda 600 kişiye teslim edildi. Varto Kızılay Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Varto'nun 99 köyü, 7 mahallesi ve 50 mezrasında maddi durumu iyi olmayan ve özellikle çocukların korona virüs tedbirleri kapsamında kendi ihtiyaçları olan gıdaları alamadıkları düşüncesiyle engelli olan öğrencilere, şehit yakınlarına, dul ve yetim çocuklara gıda kolilerini teslim ettik. Genel merkezimiz dışında hayırsever vatandaşlarımızın göndermiş oldukları yardımları da ihtiyaç sahiplerine anında yetiştirmeye çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde durumu el vermeyen tüm hanelere yetişmeye çalışacağız. Bu konuda emeği geçen genel başkanımıza ve tüm hayırseverlere ilçemde bulunan vatandaşlar adına teşekkür ederim" dedi.

"Engelli öğrencilerimizin gönüllerini aldılar"

Yardımların devam edilmesini istediklerini söyleyen Varto Özel Yeni Çağdaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Remzi Tepe ise "Kızılay İlçe Başkanımızın engelli öğrencilerimize yönelik bir yardımı vardı. Çok sağ olsunlar, engelli öğrencilerimiz için ufak bir yardım da olsa onların gönüllerini aldı. Onlara tatlı bir dünya anlatmak, hoşça vakit geçirmek anlamında geldiler. Kendilerine engelli öğrencilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu etkinliklerin, bu yardımların devam etmesini diliyoruz. Çocuğun dünyasına el atma farklı bir şey olur. Engelli çocukların yüreğine dokunma anlamında bu yardımların devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dört torunuyla birlikte Gümgüm Mahallesi'nde yaşayan Nafiye Birsin (60) adlı kadın da, "Allah devletimize zeval vermesin. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Gıda yardımı alan engelli öğrenciler ise Kızılay başkanına ve gönüllülere teşekkür ettiler. - MUŞ

Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım
Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım

Kızılay, Engelli, Varto, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Varto'da maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ailelere yardım - Son Dakika


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