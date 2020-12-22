Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: "Sarıkamış Harekatı" - Son Dakika

Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: "Sarıkamış Harekatı"

22.12.2020 11:37

Son dakika gelişmesine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, 106'ncı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, 106'ncı yılında anılacak.

Son 140 yılın en acı olaylarından birisi olan harekatta şehit olan askerleri anmak için bu yıl Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde ocak ayının ilk haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak az sayıda kişinin katılımıyla etkinlikler yapılacak.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın çetin bir coğrafyada, kışın en soğuk döneminde başladığını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın iyi başladığını ancak 23 Aralık'ta 10'uncu Kolordu'nun harekat planının dışına çıktığını anlatan Ural, "15 Aralık'tan başlayıp 40-45 gün devam eden ve çok acı soğukların olduğu bir dönemde 22 Aralık'ta Sarıkamış Harekatı başlatıldı. Harekat için 3 kolordu görevlendirilmişti, 11. Kolordu, Karakurt tarafında gösteri taarruzu yaparken esas 9 ve 10'uncu Kolordu ise Allahuekber Dağları'nın güney eteklerinde başlattıkları taarruz harekatıyla düşmanı Sarıkamış önlerinde kuşatmayı ve yok etmeyi planlanmıştı." dedi.

Hem soğuklarla hem de düşmanlarla mücadele edildi

Ural, Osmanlı Ordusu'nun 26 ve 29 Aralık'ta Sarıkamış'a büyük taarruzlarda bulunduğunu belirterek, harekatı omuzlayan 9. Kolordu'nun çetin bir coğrafyada hem soğuklarla hem de düşmanla mücadele ettiğini anlattı.

Coğrafi bilgi eksiği ve harita yetersizliği ile ölçümlerdeki yanlışlıkların, harekatın 25 Aralık gecesi başlatılmasına sebebiyet verdiğini aktaran Ural, şöyle konuştu:

"29 Aralık'tan sonra kader bizim aleyhimize işlemeye başladı ve 30 Aralık'ta Bardız'ın kontrolü, Rus tümenine geçti. 1 Ocak'ta da 9'uncu Kolordu'nun elindeki mevcudiyet, Ruslar'ın yaptığı taarruzla ele geçirildi ve subaylarla beraber yaklaşık 1200 kişilik 9. Kolordu Ruslar'a esir düştü. 4 Ocak'ta Enver Paşa Türk taarruzunun başarılı olamayacağını görerek önce 11. Kolordu'ya ardından Erzurum'a hareket etti ve 6 Ocak itibarıyla geri çekilme emri verildi."

Sarıkamış Harekatında Rus Ordusu'nunun ciddi kayıplar verdiğini dile getiren Ural, harekatın sonuçlarına bakıldığında çok elem verici gelişmelerin de yaşandığını belirtti.

Harekatta Ruslar'a ciddi bir darbe vuruldu

Çok sayıda askerin harekatta şehit düştüğüne işaret eden Ural, şunları kaydetti:

"90 bin civarında kaybımız olmuştur. Bazıları bu rakamın afaki olduğunu söylerler ama elimizdeki rakamlar bunun gerçek olduğunu ispatlamaktadır. Bu rakamlar sadece şehitler değildir, bunun içerisinde kaybolanlar, hasta olanlar ve Ruslar'a esir düşen askerler de geçerlidir ve bunlarla beraber 90 bin rakamı ifade edilmektedir. Ruslar'a ciddi bir darbe vurulmuştur, yaklaşık 65 bin civarında savaş dışı kalan yekunu vardır ve bu sayededir ki 1915 yılı herhangi bir Rus işgalinin yaşanmadığı bir yıl olarak geçecek. Onlar da bizim gibi 1915 yılını toparlanma yılı olarak geçirdi."

Ural, Sarıkamış'ta askerlerin kahramanca mücadele verdiğini vurgulayarak, "Sarıkamış bir kahramanlık öyküsüdür çünkü normal şartlarda yaz döneminde bir askerin 20 kilometre yürüyebileceği bir ortamda 1,5 metreyi bulmuş karların içerisinde o kadar aslanın vatanı kurtarmak, bu coğrafyaya hüviyeti vermek adına mücadele ettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Her bir yerinde binlerce, on binlerce şehidin yattığı coğrafyadayız. Fedakarlığın azmin, kararlığın bir göstergesidir Sarıkamış." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ın, tüm bölge coğrafyasının kurtulduğu, Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin verildiği ve bağımsızlığın elde edildiği bir coğrafyadaki fedakarlık olduğunu belirten Ural, "Askeriyle, sivil halkıyla hakikaten burada Ruslar'a, Ermeniler'e karşı büyük mücadeleler verildi. Çünkü daha sonra sayfalar, tarihin alamayacağı acılarla doludur. Bir coğrafya düşünün, 20 kilometrelik alanda tam 13 büyük şehitliğin ve yaklaşık 45 bin civarında askerin şehit olduğu bir yer. Bu askerler, insanlar buralarda 'Rus bayrağı dalgalanmasın, Ay yıldızlı bayrağımız dalgalansın' diye bu kadar fedakarlık göstererek çileler çekti." diye konuştu.

Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: Sarıkamış Harekatı
Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: Sarıkamış Harekatı
Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: Sarıkamış Harekatı
Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: Sarıkamış Harekatı

Osmanlı, Şehit, Kars, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: 'Sarıkamış Harekatı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı "Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi
Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi         
11:58
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor         
11:15
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor         
10:59
Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı         
10:53
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı         
10:24
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul'da suyun yüzde 22'si çatlak borular nedeniyle şebekeye ulaşamıyor Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul'da suyun yüzde 22'si çatlak borular nedeniyle şebekeye ulaşamıyor         
09:37
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 12:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi: "Sarıkamış Harekatı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei