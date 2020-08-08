Son dakika haberi... Vatandaş altına hücum etti
Son dakika haberine göre Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor.
Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor. Bursa İnegöl ilçesinde tarihi satışların yapıldığı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kalmadı. İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont vatandaşların panik yapmamaları çağrısında bulundu.
Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca Kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı. Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Dernek Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dünden beri ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var. Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şuanda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler. Son iki günde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:24
Kaynak: İHA
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