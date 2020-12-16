Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Ventura'ya 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Ventura'ya 8 ay hapis cezası

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Ceza Mahkemesi tarafından Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Mahkeme, Ventura'yı 2018 ve 2019 yıllarında Paris'te görevli olduğu sırada 5 erkeğe cinsel tacizden suçlu buldu. Savcılar, Paris Belediye Binası'ndaki bir yetkilinin Ocak 2019'da Ventura'yı tacizle suçlaması ve belediye yetkililerinin şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ardından 4 erkek daha benzer iddialarla Ventura hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği belirtildi. -İHA-

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