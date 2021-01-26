Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor - Son Dakika

Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor

26.01.2021 14:56

Gelen son dakika haberlerine göre - VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşan elektrik arızalarını gidermek için tüm imkanlarını seferber etti.

- VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor

MUŞ - Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşan elektrik arızalarını gidermek için tüm imkanlarını seferber etti.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, çetin kış mevsiminde fırtına ve tipi nedeniyle elektrik arızlarının oluştuğu zorlu coğrafyada, arızaları gidermek için seferber oldu. Üçevler grup köyleri hattında kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını drone yardımı ile tespit eden ekipler, tüm imkanlarını seferber etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu alanda zorlu çalışma yürüten ekipler, çığ riskine karşı kar motoruyla arıza bölgesine keşif ekibi göndererek olası durumları analiz ediyor. Tespitin ardından paletli kar aracıyla güvenli bir şekilde arızanın bulunduğu alana yöneltilen ekipler, yaşanan arızaları gidererek yeniden yerleşim alanlarının enerjisini sağlıyor.

Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor
Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor
Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor
Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor

Van Gölü, Fırtına, Muş, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor - Son Dakika


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