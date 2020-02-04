Son Dakika Haberi: Vedat Muriqi'ye niyet Sörloth'a kısmet! Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Haberi: Vedat Muriqi'ye niyet Sörloth'a kısmet! Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? - Son Dakika Spor

Son Dakika Haberi: Vedat Muriqi'ye niyet Sörloth'a kısmet! Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu?

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti.

Son Dakika Haberi: Vedat Muriqi'ye niyet Sörloth'a kısmet! Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu?, System.String[]

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.


OPSİYON TRABZON'DA


Vedat Muriç, Trabzonspor maçında etkisiz bir performans ortaya koşmuş ancak Norveçli yıldız golcü Sörloth ise performansıyla parmak ısırtmıştı. Trabzonspor, Sörloth'u sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan kiralamıştı. Genç yıldız gelecek sezon da Trabzon'da kiralık oynayacak. Satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili kulübün elinde bulunuyor.


Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.


ÜLKESİNDE BELGESEL OLDU


Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth ülkesinde belgesel oldu. Norveç televizonu hazırladığı belgeselde Trabzon'un Sörloth sevgisine geniş yer verdi. (Takvim)


Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
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