Son dakika haberi! "Vefalı öğrenciler" 23 yıl önce mezun oldukları okullarını el birliğiyle güzelleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! "Vefalı öğrenciler" 23 yıl önce mezun oldukları okullarını el birliğiyle güzelleştirdi

07.01.2021 11:05
Son dakika haberi!

Son dakika haberlerine göre Konya'da yaklaşık çeyrek asır önce mezun oldukları Meram Anadolu Lisesinin ihtiyaçları için el ele veren dönem arkadaşları, öğrenciler için fiziki şartları modernleştirerek, sınıfları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri koşullarına uygun hale getirdi.

Konya'da yaklaşık çeyrek asır önce mezun oldukları Meram Anadolu Lisesinin ihtiyaçları için el ele veren dönem arkadaşları, öğrenciler için fiziki şartları modernleştirerek, sınıfları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri koşullarına uygun hale getirdi.

Aldıkları eğitimle meslek edinen, başarı basamaklarını tırmanan okulun eski öğrencileri, mezunu oldukları liseyi unutmadı.

Köklü bir geçmişe sahip eğitim kurumundan 23 yıl önce mezun olan iş adamı Mustafa Başaran, okulun ihtiyaçlarından haberdar olduktan sonra dönem arkadaşlarına ulaşarak bir vefa kampanyası başlattı.

Arkadaşlar arasında ilgi uyandıran kampanya ile gereken destek sağlandı. Bakım, onarım ve tefrişat masraflarını üstelenen eski mezunlar, hatırası için bırakılan demir duvar askılıkları hariç sınıfları baştan aşağı yeniledi.

Sınıfların salgın koşullarına da uygun olmasını isteyen eski mezunlar, sosyal mesafenin sağlanabilmesi için ikili sıraları tek kişilik sıralarla değiştirdi.

Mustafa Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ahde Vefa" adıyla kampanya başlattıklarını belirterek, "Dört haftalık bir kampanyayla 24 sınıfın tüm eski sıralarını ve kürsülerini modernleriyle değiştirdik." dedi.

Hem veli hem de eski bir öğrenci olarak okulun ruhunu ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiğine dikkati çeken Başaran, yardım çabalarının başarıya ulaşmasından çok mutlu olduklarını anlattı.

Başaran, kampanyayı geliştirdiklerine ve bu destekleri sürekli hale getirdiklerine değinerek, "Eski dönem arkadaşlarımızın her birine talepleri doğrultusunda bir sınıf bağışladık. Bundan sonra o sınıfın herhangi bir ihtiyacı olduğunda o dönem arkadaşları karşılayacak. Öğrencilerimize ve okulumuza bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum"

Kampanyanın "Türkiye çapında da ses getireceğine ve ülkede örnek alınacağına" inandığını dile getiren Başaran, şöyle devam etti:

"1955 yılında Konya Maarif Koleji olarak kurulup daha sonra adı Meram Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okulumuz, Türkiye'nin en köklü okullarından birisi. Kampanyaya destek için eski arkadaşlarımıza ulaştığımız zaman herkes büyük bir ilgiyle yardıma koştu. Aramızda 30 yıl önce mezun olan ablalarımız bile var. Bu kampanya güzel bir örnek oluşturarak Türkiye geneline de yayılabilir. Başka okullarda da geçmiş dönem mezunlarına ulaşılabilirse, herkesin en güzel yıllarını geçirdiği okuluna elinden geldiğince yardım edeceğinden şüphem yok."

Liseden 23 yıl önce mezun olan öğrencilerinden Süheyla Büyükşahin de sıralarından geçtikleri okullarına katkıda bulunma fikrinin sevindirdiğini ve o sıralarda bugün oturan yeni nesillere faydalı olmak istediklerini söyledi.

Okulda 32 yıl görev yapmasının ardından 2 yıl önce emekli olan matematik öğretmeni Üzeyir Yavuz ise "Öğrencilerimin yaptıkları beni çok duygulandırdı. Onlarla gurur duyuyorum. Büyük bir destekte bulunmuşlar. Okullarını çok güzel bir hale getirmişler. Kendilerine minnettarım. Hepsini çok seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Başaran, İş Adamı, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Vefalı öğrenciler' 23 yıl önce mezun oldukları okullarını el birliğiyle güzelleştirdi - Son Dakika


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