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Son dakika haberi! Venezuela Başsavcı Saab, muhalif milletvekilinin gözaltına alınma gerekçesini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Venezuela Başsavcı Saab, muhalif milletvekilinin gözaltına alınma gerekçesini açıkladı

13.07.2021 03:45
Son dakika haberi! Venezuela Başsavcı Saab, muhalif milletvekilinin gözaltına alınma gerekçesini açıkladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, bugün gözaltına alınan muhalif milletvekili Freddy Guevara hakkında, aşırılıkçı ve paramiliter gruplarla bağlantıları nedeniyle yakalanma emri verildiğini belirtti.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, bugün gözaltına alınan muhalif milletvekili Freddy Guevara hakkında, aşırılıkçı ve paramiliter gruplarla bağlantıları nedeniyle yakalanma emri verildiğini belirtti.

Twitter adresinden Guevara'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Saab, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBİN) tarafından gözaltına alınan Guevara'nın geçmişte şiddet eylemlerine katılmak, anayasal düzene saldırı ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanacağını belirtti.

Saab, toplumda korku yaratmaya çalışan, şiddetli saldırılar planlayan kişilere yönelik ülkenin tüm kurumlarıyla birlikte halkın barış ve huzurunu savunmak için daima adalete bağlılığını yineledi.

Guaido'nun başını çektiği muhaliflerin alternatif seçim düzenleyerek oluşturduğu Ulusal Meclis milletvekili Guevara'nın otoyolda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Venezuela Başsavcı Saab, muhalif milletvekilinin gözaltına alınma gerekçesini açıkladı - Son Dakika


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