Son dakika haberi... Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki ikinci tur müzakereler yeniden başladı - Son Dakika

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, ikinci tur müzakerelerine Norveç'in ara buluculuğunda yeniden bir araya geldi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun delegeleri ve muhalefet temsilcilerinin katıldığı ikinci tur görüşmeler, Meksika'da tekrardan başladı.

Venezuela Hükümeti'nin diyalog heyeti başkanı Jorge Rodriguez, açıklamasında, ekonomik özgürlüklerin geri kazanılması için mücadele ettiklerini belirterek, "Kısmi anlaşmaları mümkün kılmak için kısa sürede tüm çabamızı göstereceğiz. Toplantının iyi atmosferini kirletmeyeceğiz. " ifadesini kullandı.

Müzakerelerin pazartesi gününe kadar sürmesi beklenirken, muhalefetin amacının hükümet temsilcileriyle bir takım anlaşmalar yapmak olduğu kaydedildi.

Muhaliflerin temsilcisi Gerardo Blyde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, süreci ilerletmekte istekli olduklarını savunarak, "Ülkedeki krizin çok ciddi temel sorunları var, Venezuela'da başarısız olan bir model, demokratik ve anayasal düzeni tanımayan bir model var." dedi.

Taraflar arasındaki diyalog sürecine Norveç, Hollanda, Rusya, Bolivya ve Türkiye'nin de destek vereceği bildirilmişti.

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, 1 Eylül'deki duyurusunda kasımda yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını belirtmişti.

Müzakere süreci

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini kaydetmişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.