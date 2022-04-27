Son dakika haberi | Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

27.04.2022 00:58
Son dakika haberi | Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün mehbahanede görevli veteriner hekim Volkan Lale'nin öldürülmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün mehbahanede görevli veteriner hekim Volkan Lale'nin öldürülmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sorgun İlçe Emniyetindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Y.B. (24), İ.B. (32) kardeşler ile kavgada onlara yardım ettiği iddia edilen Y.T. (36) adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgulamasından sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi Açan laleler tarlayı renk cümbüşüne çevirdi Açan laleler tarlayı renk cümbüşüne çevirdi

Veteriner, Sorgun, Yozgat, Lale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement