Üye Girişi
Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

29.09.2021 13:17

Son dakika haberlerine göre Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı 55 kişinin açığa attığı imzayı kullandılar Veteriner kliniği sahibine toplam 153 bin TL ceza Antalya'nın Aksu ilçesinde 55 kişiyi açığa atılan imzanın kullanılması yöntemiyle dolandıran veteriner hekim ile yanında...

Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

55 kişinin açığa attığı imzayı kullandılar

Veteriner kliniği sahibine toplam 153 bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde 55 kişiyi açığa atılan imzanın kullanılması yöntemiyle dolandıran veteriner hekim ile yanında çalıştırdığı 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Veteriner kliniği sahibine toplam 153 bin TL ceza yazıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan operasyonda, bir veteriner kliniğinde veteriner hekim M.G. ve yanında çalıştırdığı S.C. ile T.G. isimli şahısların toplam 55 müştekiyi açığa atılan imzanın kullanılması ile dolandırdığı ortaya çıktı. Kambiyo senedi (bono, çek veya poliçe) dolandırıcılığı olayının şüphelilerine ait ev, iş yeri, araçlar ve depolarda 28 Eylül Salı günü yapılan aramada yaklaşık 2 bin 500 adet 5 koli tarihi geçmiş hayvan ilacı, mağdur şahıslar adına usulsüz olarak düzenlenmiş 3 bin adet reçete-senet ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler M.G., S.C. ve T.G. gözaltına alındı. Ayrıca iş yeri sahibi M.G. isimli şahsın iş yerinde 2 veteriner ve 1 teknisyeni sigortasız çalıştırdığı tespit edildi. M.G. isimli şahsa SGK ekipleri tarafından izinsiz işçi çalıştırmaktan 51 bin 759 TL para cezası uygulandı. M.G. isimli şahsa el konulan tarihi geçmiş ilaçlar için ise 102 bin TL idari para cezası uygulandı. İşletmeye kapatma cezası verileceği bildirildi.

Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

Türk Lirası, Veteriner, Kambiyo, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil 14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı 14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler 13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları 12:54 Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler

Son Dakika Haberleri
14:16 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı         
14:17
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı         
14:05
Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü         
09:23
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:24:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement