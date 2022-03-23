Son dakika haberi | Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi

23.03.2022 13:49
Son dakika haberi | Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da veterinere cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs ve diğer iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da veterinere cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs ve diğer iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanıklar Hasan B., Hüseyin Ş. ve Serkan D. ile mağdur Çağla B., annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Davanın bugün görülen duruşmasında söz alan mağdur Çağla B., "En başından beri verdiğimiz mücadelede olayı yaşadığım andan beri bana 'Bizim elimiz kolumuz uzun' dediler. Delilleri kararttılar. Ben bu olayda paranın her kapıyı açtığını gördüm. 3 sene oldu artık tutuklanmalarını istiyorum" dedi.

Mağdur avukatı ise sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ederek, delillerin üst üste konduğunda her şeyin ortada olduğunu belirtti.

Duruşma salonundaki izleyiciler sanığa tepki gösterdi

Sanıklardan Hasan B., yaşananların bir senaryo olduğunu iddia ederek, "Çağla, yanına kadın gruplarını ve basını alarak beni tecavüzcü ilan ettiler. Her duruşmadan önce yalan beyanda bulunuyorlar. Dosyadaki bütün bilgiler benim söylediklerimi doğruladı, ne olduysa onu anlattım" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ise delillerin karartıldığı yönündeki iddiaları kabul etmediklerini beyan ederek, beraatlarını talep etti.

Sanık beyanları sırasında mağdurun annesi duruşma salonunda baygınlık geçirdi. Salondaki yaklaşık 50 kişilik izleyici grubu ise sanık Hasan B.'ye tepki gösterdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine hükmeden mahkeme, sanık Hasan B.'nin yurt dışına çıkış yasağının devamına ve haftada 3 gün imza atmasına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs tarihine erteledi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hasan B., kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Çağla B.'ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilmişti. Hasan B.'nin yardımcısı Serkan D.'ye ise aynı olayda 'yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. - ANKARA

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Veteriner, Saldırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi - Son Dakika


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