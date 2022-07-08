Son dakika haberi! Veterinere cinsel saldırı davasında profesörün tutuklamaya itirazına ret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Veterinere cinsel saldırı davasında profesörün tutuklamaya itirazına ret

08.07.2022 11:12
Son dakika haberi! Veterinere cinsel saldırı davasında profesörün tutuklamaya itirazına ret

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) sahibi olduğu hayvan hastanesinde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanan Prof. Dr.

ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) sahibi olduğu hayvan hastanesinde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, tutuklama kararına yaptığı itiraz, böyle bir ceza tehdidi altında kaçma şüphesinin olması ve suçun işlendiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin olması nedeniyle reddedildi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

9 YIL HAPİS VE TUTUKLAMA KARARIAnkara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran'daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, suçu işlediği kanaati ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan ise sanığın beraatına karar verildi. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili'nin tutuklanmasına da hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt'un ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE RETKararın ardından Bilgili'nin avukatı Hatice Çağlar, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek, tutukluluğa itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, kararın kesinleşmesi halinde öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda böyle bir ceza tehdidi karşısında sanığın kaçma şüphesi bulunduğu ve suçun işlendiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi. Bu kararın ardından Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 sanık yönünden verilen hükmün gerekçesinin açıklanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | AŞTİ'de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi Son dakika haberi | AŞTİ'de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi Tıp profesörü, 60 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu Tıp profesörü, 60 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu
Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Veterinere cinsel saldırı davasında profesörün tutuklamaya itirazına ret - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Veterinere cinsel saldırı davasında profesörün tutuklamaya itirazına ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement