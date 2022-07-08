Son dakika haberi! Veterinere cinsel saldırı davasında profesörün tutuklamaya itirazına ret

ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) sahibi olduğu hayvan hastanesinde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, tutuklama kararına yaptığı itiraz, böyle bir ceza tehdidi altında kaçma şüphesinin olması ve suçun işlendiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin olması nedeniyle reddedildi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.