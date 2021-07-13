Son dakika haber! VEYSEL EROĞLU: SULTAN SAZLIĞI NASIL KURTULMUŞSA, SEYFE GÖLÜ'NÜ DE ÖYLE KURTACAĞIZ - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki komisyondan oluşan milletvekilleri Kırşehir'deki Seyfe Gölü ve Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile komisyon üyelerinden oluşan milletvekilleri Kırşehir'de Seyfe Gölü, Kayseri'de ise Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti. İlk ziyaretini Seyfe Gölü'ne yapan heyet incelemelerde bulundu. Seyfe Gölü'nü kurtaracaklarını söyleyen İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele komisyonu olarak milletvekillerimizle buraya geldik. Seyfe Gölü pek çok kuşa ev sahipliği yapan bir yerdi ama son yıllarda kuraklık sebebiyle maalesef göl kurumaya yüz tuttu. Bu sene gerçekten çok kurak geçiyor. Yağışlar çok azaldı ancak benim bakanlığım döneminde Seyfe Gölü ekoloji projesi hakkında bir proje yapmıştık. Bazı kapakları kapattık suyu dengede tutmak için bu sene görüldüğü gibi bir sıkıntı var. Bunları korumamız gerekiyor. Komisyonumuz zaten bu maksatla kuruldu. Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa Seyfe Gölü'nü de kurtaracağız? diye konuştu.

SULTAN SAZLIĞINI KURUMAKTAN KURTARDIK

Kırşehir ziyaretinin ardından Kayseri'ye gelen heyet Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinin sınırları arasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyaret etti. Kuş gözlem evinde incelemede bulunan Eroğlu, Kayseri'de yaptığı açıklamada ise "Özellikle Küresel iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve kuraklıkla mücadele konusunda TBMM komisyonu çalışmalarının sonuna geldik. Seyfe Gölü'nü inceledik. Sultan Sazlığını inceliyorum. Konya ve Afyon'da yarın incelemelerde bulunacağız. Sultan Sazlığı kurumaya yüz tutmuştu. Ancak Sultan Sazlığı Avrupa'nın en önemli sulak alanlarından birisi. Burası kuşların göç yolu üzerinde. Burayı kurtarmak için tek çare olarak başka havzadan su getirmek oldu. Daha önce başlamış olan Zamantı tünelini buraya doğrulttuk. 21 kilometre olan bu tünelden yılda 110 milyon metreküp suyu Sultan Sazlığına aktarıyoruz. Tünelin ucuna Gümüşören barajını inşa ettik. Bunun çok büyük faydası olacak. Kurak zamanda suyu barajda biriktirerek yaz aylarında suyu buraya göndereceğiz" dedi.

DAMLAMA SULAMA SİSTEMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Komisyon Başkanı Eroğlu iklim nedeniyle muhtemel su krizine karşı kendisine yöneltilen soruya ise "Türkiye'de eğer sulamaları damlama sulama sistemi ile yaparsak su sıkıntısı olmaz. Biz suyumuzun yüzde 79'unu sulama sisteminde kullanıyoruz. En büyük tasarruf yapılacak yer sulamadır. Bütün partiler olarak sulamada tasarruf seferberliği istiyor. Vahşi sulama yerine damlama sulama olması gerektiğini söylüyoruz. Damlama sulama sisteminde büyük tasarruf sağlamak mümkün. Şehirlerde de su tüketiminde kayıpların sağlanması çok önemli. Sanayide de az su tüketen teknoloji ürünleri kullanılması lazım. Ancak bu dediklerimi yapmazsak büyük kriz beklenebilir. Çünkü sıcaklık artıyor" ifadelerini kullandı.