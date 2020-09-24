Son dakika haberi: Vietnam'da kullanılmış prezervatif operasyonu: 324 bin adet ele geçirildi
Son dakika haberi... Vietnam'da yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi.
– Vietnam'da yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi.
Vietnam'ın Binh Duong eyaletindeki bir depoya baskın düzenlendi. Polis tarafından yapılan baskında depo içerisinde piyayasa yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi 33 yaşındaki Pham Thi Thanh gözaltına alındı.
SAVUNMASI ŞAŞIRTTI
Thanh, olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, " Kullanılmış prezervatifleri temizliyoruz. Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip, burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" diyerek kendini savundu. Thanh daha sonra sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ifade edildi.
- Vietnam
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