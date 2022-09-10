Son dakika haberi: VİNCİN KIRILAN BOMU, İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: VİNCİN KIRILAN BOMU, İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

10.09.2022 18:06

Son dakika gündem haberi: MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, işçilerin üzerinde düştü.

MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, işçilerin üzerinde düştü. Yaralanan 4 işçiden 2'si, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışma yapan kulu vincin bomunun bir kısmı kırılıp, işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Gündoğan ile Fatih Kızılkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin de sağlık durumlarının da ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı Son dakika haber: Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi
Kaynak: DHA

Yakınca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: VİNCİN KIRILAN BOMU, İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: VİNCİN KIRILAN BOMU, İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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