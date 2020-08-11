Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.200,50 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.202,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.200,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.193,25 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve normal seansı 1.197,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise sınırlı gerileme ile 1.196,25 puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.175 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.