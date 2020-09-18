Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.248,00 seviyesinde dengelendi.

Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.248,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.248,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.248,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.227-1.247 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.246 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Öte yandan dün akşam Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, VİOP'ta bugünden itibaren dolar/TL (USD/TRY) vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme oluşturabilecek ve dolar/ons altın vadeli işlem sözleşmeleri de akşam seansında işlem görecek.

Analistler, önceki günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından küresel piyasalarda etkili olan karışık seyrin devam ettiğini belirterek, makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve opsiyon Piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, Borsa İstanbul, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:35:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei