Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

08.02.2021 09:33
Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.626,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.626,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.626,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 1.626,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü kapanışa yakın satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 1.612,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'deki destek paketine ilişkin olumlu haber akışıyla alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650-1.670 bandının direnç bölgesi, 1.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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