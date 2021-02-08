Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650-1.670 bandının direnç bölgesi, 1.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'deki destek paketine ilişkin olumlu haber akışıyla alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Cuma günü kapanışa yakın satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 1.612,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.626,00 seviyesinde dengelendi.

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