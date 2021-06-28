Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.509 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.509,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.509,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.505,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.501,25 puana geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin risk algısını artırarak, küresel pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Öte yandan, haziran vadeli kontratta vade sonuna üç iş gün kaldığını hatırlatarak dalgalı bir seyrin gözlemlenebileceğini aktaran analistler, endeks vadeli kontratta açık pozisyon sayısının 444 bin civarında olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.490 ve 1.470 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.550 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.