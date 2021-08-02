Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.529 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.530,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.529,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.520,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel bazda ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentisinin küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 seviyesinin direnç, 1.510 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.