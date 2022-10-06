İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan gençler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Alpağut mahallesi 3. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Ö. idaresindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü ile yolcular Doğan Ç., Muhammed Emir Y., Mustafa Asım S., Osman Yiğit Y. ve Buğra Kaan B. yaralandı.

Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Virajı alamayan araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.