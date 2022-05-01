Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

01.05.2022 22:54
Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan kavgada 31 yaşındaki Naif Kuşçu ağır yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Viranşehir, Şanlıurfa, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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