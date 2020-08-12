Son dakika haberi! Viranşehir'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Viranşehir ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Dereci ve Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından ilçe merkezinde yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde vatandaşları ve işletmecileri uyararak Kovid-19 tedbirlerine uyulmasın istedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, herkesin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını isteyerek, "Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz, çünkü bir kesim kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Hepimiz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edersek, koronavirüsle mücadelede o denli başarılı oluruz." dedi.