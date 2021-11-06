Viranşehir Devlet Hastanesi, yoğunluk nedeniyle akşam kadın hastalıkları ve çocuk hastalıklarında poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Yusuf Altunöz, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle randevu sistemi ile muayeneye gelen hastaların yoğunluk yaşandığından dolayı akşam poliklinik hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.

Uygulamanın vatandaşları memnun ettiğini belirten Altunöz şöyle konuştu:

"Biz de bu yoğunluğu azaltmak ve hasta vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gece mesaisi yapmaya karar verdik. 18.00 ila 21.00 saatleri arasında kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniğinde hasta muayenesi ve tedaviye başladık. Amacımız gündüz işleri olup muayeneye yetişemeyen hastalarımıza yardımcı olmak." dedi.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Zeki Doğan da hastaların memnuniyetinin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Doğan, "Gündüz kadın hastalıkları bölümünde yaşanan yoğunluk ve gündüz çalışıp muayene gelemeyen hastalar nedeniyle hasta kabulüne başladık. " ifadelerini kullandı.