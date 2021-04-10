Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak - Son Dakika

Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak

10.04.2021 10:45
Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türkiye'ye 2020 yılında 910 milyon dolar döviz kazandıran tütün sektörü, ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için geleneksel Oriental üretimine ek olarak Virginia tütün üretimine yoğunlaştı.

Türkiye'ye 2020 yılında 910 milyon dolar döviz kazandıran tütün sektörü, ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için geleneksel Oriental üretimine ek olarak Virginia tütün üretimine yoğunlaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin genel kurul toplantısında tütün sektöründeki güncel gelişmelerle ilgili bilgi veren Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Türkiye, Oriental tütünde yıllık yaklaşık 70 bin tonluk üretimle dünya üretiminin yaklaşık üçte birini yapıyor. Oriental tütün üretiminde dünya lideri konumundayız. 7 coğrafi bölgemizin 6 tanesinde 60 bin üreticimizin ürettiği tütün ve mamullerini ihraç ederek 2020 yılında ülkemize 910 milyon dolar döviz kazandırdık. İhracatta sürdürülebilirliği sağlamak için Virginia tipi tütün üretiminin artması için çalışıyoruz. 2021 yılında Virginia tütün üretiminde 7 milyon kiloya, 2022 yılında 10 milyon kiloya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Virginia tipi tütün üretiminin bugüne kadar Batman ve Adıyaman'da yoğun olarak yapıldığı bilgisini veren Umur, 2021 yılında Ege Bölgesinde de Virginia tipi tütün üretimi için gerekli izinlerin alındığını, 2021 yılında Ege Bölgesinde 1 milyon kilo Virginia tütünü üretimi hedeflediklerini ifade etti.

Ege Bölgesinde 2020 yılında 41 milyon kilo tütün üretimi gerçekleştiğini anlatan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, aynı bölge için 2021 yılında 45 milyon kilo sözleşme imzalanmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin Mali Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı bütçesi 8 milyon 750 bin TL olarak kabul edilirken, 2021 yılı çalışma programı da karara bağlandı.

Yaprak tütün ihracatında ABD lider

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan tütünde 2020 yılında 910 milyon dolarlık ihracat yapılırken, yaprak tütün sektörü ihracatı 2019 yılına göre yüzde 3'lük bir artışla 267 milyon dolara yükseldi. Tütün mamulleri ise, 2019 yılıyla aynı performansını tekrarladı ve 643 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yaprak tütün ihracatında ABD 80,5 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Belçika 40,2 milyon dolarla ikinci, Endonezya ise 21,6 milyon dolar yaprak tütün ihracatıyla üçüncü oldu. Türkiye, 2020 yılında 48 ülkeye yaprak tütün ihraç etti.

Türkiye'nin tütün mamulleri ihracatında İran 111 milyon dolarla zirvede yer alırken, Irak'a 74 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 64 milyon dolarlık tütün mamulleri ihraç edildi. Türkiye'nin tütün mamulleri ihraç ettiği ülke sayısı 103'e ulaştı. - İZMİR

Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak
Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak
Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak
Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak
Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak

Virginia, Türkiye, dolar, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu         
10:45
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük         
10:24
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü         
09:38
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:41:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei