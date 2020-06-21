Son dakika haberi... Virüs 8 milyon kişiye bulaştı - Son Dakika

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 8 milyondan fazla insana bulaştı. 435 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 4 milyonu aştı. İngiltere'de salgın hızla yayılırken ölü sayısı 41 bine yükseldi. İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

ABD'de ise virüs son 24 saatte 19 bin 687 kişiye bulaştı. ABD'yi 867 bin 882 vakayla Brezilya, 536 bin 210 vakayla Rusya ve 333 bin 475 vakayla Hindistan izliyor.

(İHA)