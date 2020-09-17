Son dakika haberi: Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberi: Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son dakika haberi: Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı, System.String[]

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi.

Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Teknik Direktör, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

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