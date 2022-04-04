Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

04.04.2022 11:42

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında asansörde 7 saat havada asılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'da devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında asansörde 7 saat havada asılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Konya'nın Hadim ilçesi yakınlarında Konya'yı Antalya'ya bağlayan yol güzergahında yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 166 metrelik viyadük ayaklarının birinde çalışan 2 işçi, asansörde mahsur kaldı. Çalışanlar, uzun süre işçileri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olunamadı. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. 166 metrelik köprü ayağının 120'nci metresinde bulunan işçilerin kurtarılması için çalışmalara başlandı. Vinç yardımıyla aşağıya sarkıtılan itfaiye görevlileri, 2 işçiyi tek tek 7 saat mahsur kaldıkları yerden yara almadan kurtardı.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

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Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Antalya, Konya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika


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