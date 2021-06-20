Üye Girişi
İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı - Son Dakika

İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı

20.06.2021 19:19

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan görüşmelerin 6'ıncı oturumunun sona erdiğini söyledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve İran'ın anlaşmayı tam anlamıyla uygulamasına yönelik yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Mora, "Bu 6'ıncı oturumda ilerleme kaydettik, anlaşmaya yakınız ancak henüz orada değiliz. Bir hafta öncesine oranla daha yakınız ancak henüz orada değiliz." dedi.

Teknik birçok alanda konuların açıklığa kavuşturulduğunu, bu durumun karar alıcıların işini kolaylaştırdığını belirten Mora, beklentisinin ülkelerine giden temsilcilerin anlaşmanın nihayete erdirilmesi için bir sonraki toplantıya açık ve yapıcı fikirlerle gelmeleri yönünde olduğunu kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu

Mora, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hem hafta başı yapılan AB-ABD Zirvesi'nde ABD'li taraflarla hem de Türkiye'de süren Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğünü, gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yapılan ve 24 Haziran'da sona erecek teknik anlaşmaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Mora, taraflar arasında anlaşmanın bir kez daha uzatılacağı görüşünde olduğunu vurguladı.

"Anlaşmaya her zamankinden çok daha yakınız"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya her zamankinden çok daha yakınız." ifadesini kullandı.

Arakçı, bir anlaşmanın nasıl olması gerektiğine ilişkin yaklaşımın çok daha belirgin şekilde anlaşılmaya başlandığını, temel kimi sorunlara yönelik fikir birliği sağlansa da bazı hususlara yönelik görüş ayrılığının hala sürdüğünü dile getirdi.

Farklılıklara yönelik daha açık bir yaklaşımın sağlandığını, bu durumun karar alıcılara yardımcı olacağını dile getiren Arakçı, anlaşmaya geçmişe oranla çok daha yakın olduklarını ancak henüz istenilen noktaya ulaşmadıklarını anlattı.

Arakçı, hala üzerinde çalışılacak çok işin odluğunu yineleyerek, "Görüşmelere şimdilik ara vermeye karar verdik ve eve dönüyoruz ancak verilen bu ara yalnız değerlendirmeye yönelik olmayacak bu sefer karar vermeye yönelik de olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov da bir sonraki toplantı için tarafların 10 gün sonra bir araya gelebileceklerini ancak şimdiden tam tarih verilemediğini ifade etti.

Ulyanov, görüşmelerin başından itibaren hedefin 2015'te imzalanan anlaşmanın özüne dönüş yapılması yönünde olduğunu, farklı bir yaklaşımın söz konusu olmadığını söyledi.

Kendisinin hala çok iyimser olduğunu kaydeden Ulyanov, nihai sonuca ulaşmak için birçok şansın bulunduğunu, olumsuz bir gelişme yaşanmadığı taktirde temmuzun ortalarına doğru nihai anlaşmanın yapılabileceğinin altını çizdi.

Ulyanov, "Yalnız ben değil anlaşmaya taraf diğer katılımcılar da başarıya çok yakın olduğumuz görüşünde ancak bir kez daha belirtmek gerekirse ciddi ve hedef odaklı çabalar gerekiyor." görüşünü paylaştı.

İran'ın dini liderlerine yönelik ABD'nin uyguladığı yaptırımların anlaşılmaz olduğunu kaydeden Ulyanov, İran'ın mümkün olduğu kadar fazla yaptırımı kaldırmak için çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı
İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı
İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı
İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor 19:38 Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası 19:17 İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak 19:09 Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için 18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı 18:19 Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı 17:51 Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı
Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu 17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı 17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım         
19:17
Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü         
18:59
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı         
17:57
İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım         
17:35
Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin         
17:30
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak         
16:55
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 19:49:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran nükleer anlaşması görüşmelerinde nihai karara yaklaşıldığı vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement