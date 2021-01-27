Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Solhanspor: Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Yusuf Erdem, Massari, Koray Şahin (Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Mert Nevzat Güneş, Burak Hazırol)
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Ferreria, Kemal Kayhan, Azizcan Ataoğlan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Setler: 22-25, 21-25, 14-25
Süre: 144 dakika (90, 30, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda Solhanspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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