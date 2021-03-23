Son dakika haberi | Voleybolda Erkekler 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
23.03.2021 20:55
Bir son dakika haberine göre Voleybol Erkekler 2. Lig'de tamamlanan final müsabakalarının ardından, 1. Lig'e çıkan 4 takım belli oldu.
Voleybol Erkekler 2. Lig'de tamamlanan final müsabakalarının ardından, 1. Lig'e çıkan 4 takım belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, başkent Ankara'daki Beştepe Voleybol Salonu'nda oynanan Erkekler 2. Lig final müsabakaları, gruplarda oynanan üçüncü ve son karşılaşmalarla tamamlandı.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Ürgüpspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler ve Develi Belediyespor, 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
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