AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart karşılaşması, Ankara ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Haliliye Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Kasım Cumartesi günü Ziraat Bankkart'ı ağırlayacakları müsabakanın, rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini belirtti.
Ziraat Bankkart camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunan Tatlı, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmasının diledi.
Tatlı, söz konusu karşılaşmanın yerine aynı tarihte, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyesspor maçını deplasmanda oynayacaklarını sözlerine ekledi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Voleybolda Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart karşılaşması Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor