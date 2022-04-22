Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düşen ve 'bıçak' olarak tabir edilen parçaları vücuduna saplanan Emirhan Çakır (23), itfaiyenin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde dengesini kaybeden Emirhan Çakır, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düştü. Çapa makinesinin 'bıçak' olarak tabir edilen bölümleri, Çakır'ın vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, çapa makinesinin bazı bölümlerini ayırdı. Çakır, ardından çapa makinesinin kalan bölümleri ile ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Çakır, tedavi altına alındı.