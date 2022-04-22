Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi

22.04.2022 17:13
Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ta, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düşen ve 'bıçak' olarak tabir edilen parçaları vücuduna saplanan Emirhan Çakır (23), itfaiyenin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düşen ve 'bıçak' olarak tabir edilen parçaları vücuduna saplanan Emirhan Çakır (23), itfaiyenin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde dengesini kaybeden Emirhan Çakır, sürdüğü çapa makinesinin üzerine düştü. Çapa makinesinin 'bıçak' olarak tabir edilen bölümleri, Çakır'ın vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, çapa makinesinin bazı bölümlerini ayırdı. Çakır, ardından çapa makinesinin kalan bölümleri ile ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Çakır, tedavi altına alındı.


Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi
Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi
Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi
Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi
Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi
YORUMLAR
500
Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı VÜCUDUNA SAPLANAN ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇALARIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ - YENİDEN VÜCUDUNA SAPLANAN ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇALARIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ - YENİDEN

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement