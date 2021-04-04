Son dakika haberi | Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi

04.04.2021 23:03
Son dakika haberi | Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi, System.String[]

Son dakika haber: Kosova meclisinde yapılan oylamada, Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Kosova meclisinde yapılan oylamada, Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) adayı olan Osmani, oylamanın üçüncü turunda 71 milletvekilinin oyunu alarak oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

120 üyeli mecliste yapılan oylamaya 82 milletvekili katılırken, 11 oy geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turlarında, seçim için gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamamıştı.

Osmani'nin cumhurbaşkanı seçilmesine Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Sırp Listesi destek vermedi. Eski partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK) Osmani'ye destek oldu.

"Tarihimiz, acıların dışında umut ve kötülüğe karşı zafer tarihidir"

Osmani, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından mecliste yaptığı konuşmada, 14 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimde ifade edilen iradenin ve milletvekillerin kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesinde evet oyu kullanmasının kendisine büyük sorumluluk yüklediğinin altını çizdi.

Kosova'nın özgürlük ve bağımsızlık sürecindeki zor dönemlere değinen Osmani, bugün Kosova'nın demokrasi değerlerine bir kez daha anlayış kazandırdığını vurguladı. Osmani, "Tarihimiz, acıların dışında umut ve kötülüğe karşı zafer tarihidir. Bu yolculukta her zaman birçok dostumuzun desteğini gördük. Özgürlük ve bağımsızlık yolunda ve devlet inşasında Kosova'nın yanında bulunanlara sonsuza dek minnettar olacağız. Bugün onlardan, Avrupa-Atlantik yapılarına hızlı entegrasyona yönelik ortak hedeflerimizde, ekonominin kalkınmasında, eşitliğin garanti edilmesinde ve ülkenin genel refahında yanımızda durmalarını istiyoruz." dedi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki diyaloğun adil ve eşit olması gerektiğini söyleyen Osmani, "Gerçek diyalog, önümüzde duran yoldur. Ancak bu adil ve eşit olmalı. Sırbistan'ın pişmanlığını gördüğümüzde, onun (Sırbistan) tarafından özür dilendiğinde ve onun (Sırbistan'ın) suçlarından muzdarip olanlar için adalet sağlandığında ancak barışa ulaşacağız." diye konuştu.

Vyosa Osmani kimdir?

Kosova'nın Mitrovica kentinde 17 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Osmani, ilkokul ve liseyi bu şehirde bitirdi. Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Osmani, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'deki Pitsburg Üniversitesinde tamamladı.

Gençlik yıllarında LDK'ye katılan Osmani, bu partiden birkaç dönem milletvekilliği de yaptı.

Kosova Meclis Başkanı olarak görev yapan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüttü. Kosova'da 14 Şubat 2021'de yapılan genel seçim öncesi LDK'den ayrılan Osmani, seçime VV safında katıldı.

Osmani, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında bazı kitap, makale, monografi ve çalışmalar yayınladı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça biliyor.

Sevgililer Günü, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika


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