Son dakika haberi! West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak - Son Dakika

Son dakika haberi! West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, sezon sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, sezon sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri 30 Haziran'da sona erecek Arjantinli savunmacı Pablo Zabaleta, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Carlos Sanchez ve takımın genç yeteneklerinden İngiliz sağ bek Jeremy Ngakia ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, kulübün altyapısından çıkan ve bu sezon 5 lig maçında görev alan 19 yaşındaki Ngakia'ya ciddi oranda maaş iyileştirilmesi yapılmış bir kontrat önerilmesine rağmen İngiliz oyuncunun bunu reddettiği de vurgulandı.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, 31 hafta sonunda 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

West Ham United, Pablo Zabaleta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak - Son Dakika Spor
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