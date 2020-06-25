Son dakika haberi! West Ham United sezon sonu 3 oyuncuyla yollarını ayıracak

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, sezon sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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