"WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorunlar yurtdışı kaynaklı"
19.03.2021 21:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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