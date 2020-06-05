Son dakika haberi | WTO : MKOBİ'lerin uygun ticaret finansmanına ihtiyacı var

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Covid-19 pandemisi sürecinde mikro, küçük ve orta boy işletmelerin (MKOBİ), uygun koşullarda ticaret finansmanına erişimlerinin "kritik önemde" olduğu uyarısı yaptı.

WTO Sekreteryası tarafından hazırlanan, Covid-19 pandemisinin MKOBİ'ler üzerindeki etkilerinin incelendiği yeni raporda, öncelikle küresel düzeyde tedarik zincirlerindeki bozulmaların en çok MKOBİ'leri etkilediğine dikkat çekildi:

"Tedarik zincirlerindeki bozulma MKOBİ'leri olduğu kadar, tedarik zincirinin birer halkası olan bu işletmelerin yanında, onlarla bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler de krizden en çok etkilenen işletmeler arasında yer aldı.

"Mevcut krizin MKOBİ'ler üzerindeki etkisini sınırlamak ve dayanıklılıklarını arttırmak için, MKOBİ'lerin düzenleyici ve piyasa bilgilerine ve uygun fiyatlı ticaret finansmanına, ayrıca gümrük prosedürleri ve gereksinimlerine daha kolay erişebilmesi kritik önem taşıyor."

Dijital bazlı araçlar ve e-ticaret kullanımının da MKOBİ'ler için önemli olduğunun da altı çizilen raporda, WTO'nun MKOBİ'lere, şeffaflık mekanizmaları, deneyim paylaşımları, ticaretin dijitalleştirilmesi, ve e-ticaret koşullarının geliştirilmesi gibi konularda destek olabileceği de vurgulandı.